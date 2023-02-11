Украина пошла на отчаянный шаг ради победы над Россией РИА Новости: Киев решился на отчаянный шаг ради победы над Россией в спецоперации

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Киев готовится к наступлению, для чего под покровительством НАТО формирует новые соединения, но этот процесс идет не так быстро, как ожидали власти, сообщает РИА Новости. Для подготовки Вооруженных сил Украины к наступательным действиям президент республики Владимир Зеленский ужесточил наказание за дезертирство и отказ выполнять приказ.

В попытке подготовить свои войска Владимир Зеленский в январе подписал карательный закон, который вводит более суровое наказание для дезертиров, а также отказавшихся подчиняться солдат и лишает их права на обжалование, — говорится в сообщении.

Президент Украины в свою очередь объяснил это решение тем, что ужесточение законов укрепит дисциплину, а ВСУ удастся избежать необоснованных потерь.

При этом, по словам одного из украинских офицеров, в некоторых ситуациях бойцы могут спастись от бессмысленной гибели, только покинув занимаемые ими позиции. По его словам, боевая ценность военнослужащего сводится к нулю, если ему «не могут доставить боеприпасы или провести ротацию», тот несколько дней сидит в окопе без сна и отдыха.

По данным агентства, брешь в броне Киев пытается заткнуть мобилизованными, однако получается это не очень гуманно — «некоторых мужчин в прямом смысле хватают с улиц».

Ранее The New York Times писал, что ВСУ могут начать продвигаться лишь в южной части проведения СВО, поскольку позиции российских военных на востоке надежно укреплены. По словам специалистов, очевидной целью для украинского наступления является Мелитополь. Эксперты подчеркнули, что этот город является важным для снабжения российских войск на юге.