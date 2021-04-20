Украина перевела службу безопасности в режим боевой готовности

https://static.news.ru/photo/e300e7d8-a1d1-11eb-8a07-96000091f725_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Службу безопасности Украины (СБУ) перевели в режим повышенной боевой готовности во всех регионах страны, рассказал пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко. По его словам, СБУ действует на опережение, изучая всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах нацбезопасности.

Он заявил, что эскалация противостояния в Донбассе и наращивание агрессивной риторики со стороны России побуждают ведомство реагировать. По его словам, Москва проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки, передаёт «Укринформ».

К любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием, — подчеркнул Дехтяренко.

Он напомнил, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны — особо тяжкие преступления, с которым напрямую борется Служба безопасности.

Накануне фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выступила с заявлением, в котором потребовала разорвать дипломатические отношения с Россией и провести мобилизацию резервистов в вооружённые силы страны. Парламентарии считают, что Киев может воспринимать происходящее на границах только как подготовку к вооружённой агрессии или масштабной военной провокации против Украины.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.