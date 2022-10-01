Украина планирует перейти на отопление мусором Глава правления «Нафтогаза» Витренко: Украина планирует перейти на отопление мусором и биомассой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже со следующего сезона Украина планирует перейти на отопление мусором и биомассой, полностью отказавшись от газа, заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет издание «Укринформ». По его словам, страна в состоянии отказаться от использования голубого топлива благодаря альтернативным источникам энергии. Витренко рассказал, что сейчас в Житомире строятся ТЭЦ, которые будут работать на щепе, биомассе и бытовом мусоре. Их общая мощность дойдет до уровня в 50 мегаватт.

Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор. Кроме того, что мы изучаем этот положительный опыт. <...> Такие проекты технически и экономически обоснованы и помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой​, — отметил Витренко.

Как сказал глава «Нафтогаза», экономически выгоднее помочь сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на один отопительный сезон. Он подчеркнул, что для строительства указанного типа ТЭЦ привлекаются средства международных партнеров.

В августе бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сказал, что Украине следует конфисковать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По его мнению, такие действия являются «законной обязанностью» Киева.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал два возможных способа спасения для граждан в условиях нехватки голубого топлива. По мнению политика, жителям придется либо пить алкоголь, либо пересесть на психотропные вещества. Сам Нехаммер предпочел первый вариант.