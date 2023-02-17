Киев переделал самолеты СССР под ракеты НАТО Горец из «Вагнера» рассказал о подстройке советских самолетов ВСУ под ракеты НАТО

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

В войсках Украины в спешке переделывают старые советские самолеты под ракеты натовского образца, рассказал командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» с позывным Горец. Подобные гибриды, изготовленные на скорую руку, принесут ВСУ проблемы, уверен военный, слова которого приводит РИА Новости. Горец считает, что таким образом Киев скорее стремится создать шумиху в СМИ, чем перевооружить армию.

Противник быстро подстраивает свою технику под использование боеприпасов западного производства, также готовит подтехнику. Да, будут, конечно, проблемы там — нужно налаживать инженерно-технические службы. Это долго, нудно и больше делается для звука, — сказал командир авиагруппы ЧВК «Вагнер».

Горец отметил, что истребители F-16 тоже «рекламируемые», но непонятно, зачем поставлять их Киеву, если они не смогут зайти в зону поражения российской ПВО.

Наша ПВО намного более эффективная, чем противника. Раньше у них было превосходство по тем же дальнобойным ракетам типа AIM 120. У нас сейчас есть намного более дальнобойные ракеты, поэтому пусть в «гости» приходят«, — отметил Горец.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», объяснившего журналистам американского телеканала CNN, почему в частную военную компанию перестали вербовать российских заключенных. По словам бизнесмена, это связано с тем, что вступить в ЧВК захотели более 10 млн граждан США, желающих противостоять НАТО.