Пригожин планирует пристроить в ЧВК «Вагнер» миллион американцев

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале ответ владельца компании Евгения Пригожина на вопрос CNN, почему руководство ЧВК «Вагнер» перестало вербовать заключенных в России. Пригожин объяснил это тем, что заявления на вступление в частную военную компанию подали около 10 млн граждан Америки, из которых для службы планируется отобрать около миллиона.

После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы бороться против НАТО. В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что если Госдеп даст поручение набирать бойцов в ЧВК «Вагнер» из американских тюрем, Пригожин его выполнит.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина о том, что набор заключенных в частную военную компанию «Вагнер» прекратился. Предприниматель подчеркнул, что все обязательства перед действующими членами ЧВК выполняются, а набор бойцов в колониях России был завершен еще месяц назад.