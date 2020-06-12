Украина отменила обязательную самоизоляцию для въезжающих крымчан

https://static.news.ru/photo/292be55e-ad8c-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/dpsu.gov.ua

Въезжающим на территорию Украины жителям Крыма больше не придётся проходить карантин, введённый ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга. Отмена касается также жителей Севастополя, Донецкой и Луганской областей, передаёт Lenta.ru.

Согласно решению кабинета министров страны, для отказа в пропуске жителям областей, власти которых отказались от самоизоляции с использованием электронного сервиса, будет необходимо дополнительное обоснование.

Кроме того, лица, приезжающие на территорию Украины из стран «со значительным распространением» COVID-19, должны будут пройти обязательную обсервацию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что власти не намерены пока ужесточать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры.