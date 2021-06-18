Украина объявила лидера группы «Земляне» угрозой нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/dd83773c-d02d-11eb-a2b5-96000091f725_660.jpg Фото: СЕРГЕЙ СКАЧКОВ/vk.com

Власти Украины объявили лидера советской и российской рок-группы «Земляне» Сергея Скачкова угрозой национальной безопасности, передаёт Министерство культуры и информационной политики страны.

Вокалист оказался в обновлённом «чёрном списке» артистов, опубликованном 18 июня. Ведомство не уточнило, почему солист оказался в перечне нежелательных персон.

Украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014-м выступили в Крыму во время референдума по вхождению полуострова в состав РФ, а через два года дали концерты на неподконтрольной властям страны территории Донбасса.

«Земляне» известны благодаря хитам «Трава у дома», «Каскадёры» и другим.

В мае Киев запретил ещё трём российским артистам посещать Украину: Игорю Копылову, Игорю Петренко и Марии Мироновой. Последняя возмутилась на своей странице в Instagram действиями Министерства культуры и информационной политики соседнего государства, отметив, что «в Крыму не была» и «на четверть ваша».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских музыкантов и актёров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещён въезд на территорию страны. В чёрный список попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын.