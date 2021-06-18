Украина объявила лидера группы «Земляне» угрозой нацбезопасности

Власти Украины объявили лидера советской и российской рок-группы «Земляне» Сергея Скачкова угрозой национальной безопасности, передаёт Министерство культуры и информационной политики страны.
Вокалист
Украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014-м выступили в Крыму во время референдума по вхождению полуострова в состав РФ, а через два года дали концерты на неподконтрольной властям страны территории Донбасса.
«Земляне» известны благодаря хитам «Трава у дома», «Каскадёры» и другим.
В мае Киев запретил ещё трём российским артистам посещать Украину: Игорю Копылову, Игорю Петренко и Марии Мироновой. Последняя возмутилась на своей странице в Instagram действиями Министерства культуры и информационной политики соседнего государства, отметив, что «в Крыму не была» и «на четверть ваша».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских музыкантов и актёров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещён въезд на территорию страны. В чёрный список попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын.