Украина обновила антирекорд по запасам газа

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли самого низкого уровня за последние 12 лет, обновив антирекорд, установленный в мае 2025 года. Об этом в среду сообщила консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на нефтегазовой отрасли. Текущие показатели стали худшими как минимум с 2013 года.

В мае EXPRO уже фиксировала минимум запасов за 11 лет. Как видно из графиков на сайте компании, объемы газа в украинских хранилищах традиционно подвержены сезонным колебаниям: накопление происходит осенью, а расход — летом. Однако на протяжении всего 2025 года фактические запасы стабильно отстают от минимальных уровней, наблюдавшихся в предыдущем десятилетии.

При этом эксперты отмечают и некую позитивную динамику: страна постепенно сокращает отставание по объемам хранения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле этот разрыв впервые опустился ниже отметки в 10%.

Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет, — говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании.

По данным на середину июля, запасы в ПХГ превысили девять миллиардов кубометров. К началу августа этот показатель вырос, преодолев отметку в 10 млрд кубометров, что, по мнению аналитиков EXPRO, вселяет некоторый оптимизм на фоне общего сложного положения дел с накопленными ресурсами.

