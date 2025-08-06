Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 23:20

Украина обновила антирекорд по запасам газа

EXPRO: запасы газа на Украине упали до 12-летнего минимума

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли самого низкого уровня за последние 12 лет, обновив антирекорд, установленный в мае 2025 года. Об этом в среду сообщила консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на нефтегазовой отрасли. Текущие показатели стали худшими как минимум с 2013 года.

В мае EXPRO уже фиксировала минимум запасов за 11 лет. Как видно из графиков на сайте компании, объемы газа в украинских хранилищах традиционно подвержены сезонным колебаниям: накопление происходит осенью, а расход — летом. Однако на протяжении всего 2025 года фактические запасы стабильно отстают от минимальных уровней, наблюдавшихся в предыдущем десятилетии.

При этом эксперты отмечают и некую позитивную динамику: страна постепенно сокращает отставание по объемам хранения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле этот разрыв впервые опустился ниже отметки в 10%.

Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет, — говорится в сообщении на сайте консалтинговой компании.

По данным на середину июля, запасы в ПХГ превысили девять миллиардов кубометров. К началу августа этот показатель вырос, преодолев отметку в 10 млрд кубометров, что, по мнению аналитиков EXPRO, вселяет некоторый оптимизм на фоне общего сложного положения дел с накопленными ресурсами.

Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам. Решение было принято, после того как Вашингтон отказался от части требований и внес изменения в соглашение.

Украина
газ
хранилища
запасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.