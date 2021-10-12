Издание «Апостроф» со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ сообщило, что Украина нарастила реэкспорт газа в Европу.

По имеющимся данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию отправляется порядка 6 млн кВт/ч энергии, что соответствует приблизительно 575 тыс. кубометров газа.

По данным издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами

Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%, — пишет «Апостроф».

Ранее и. о. генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелом заявлял о несостоятельности опасений, связанных с реэкспортом газа. По его словам, за четыре месяца закачки в 2021 году экспорт составил всего 60 млн кубометров, все прочие запасы либо реализованы на украинском рынке, либо остаются в ПХГ.

Украинские СМИ сообщали, что перед отопительным сезоном из-за высоких цен на топливо больницы, школы, детские сады и воинские части столкнулись с кризисом.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.