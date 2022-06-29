«Украина нам не нужна»: замглавы офиса Зеленского о членстве Киева в НАТО Замглавы офиса Зеленского Жовква: лидеры НАТО не хотят видеть Украину в составе Альянса

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Владимир Зеленский и Игорь Жовква

Члены НАТО не хотят видеть Украину в составе Альянса, заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, лидеры военно-политического блока открыто заявляют о ненужности включения Киева в Альянс, пишет Bloomberg. Политик также указал на необходимость «единогласной и громогласной» поддержки Украины в лице всех стран НАТО.

(Украине говорят, что — News.ru) вы не члены (НАТО — News.ru), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст, — процитировали Жовкву в агентстве.

По его словам Зеленский готов рассмотреть возможность принятия той или иной формы «нейтралитета» Украины, как того требует Кремль, но только в случае обмена на твердые гарантии безопасности от союзников Киева.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пересматривал планы по вступлению в НАТО. Дипломат подчеркнул, что вопрос членства Украины в военно-политическом блоке прописан на законодательном уровне. Кулеба также подчеркнул, что структура Альянса является самым эффективным механизмом безопасности в Европе.