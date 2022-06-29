Кулеба рассказал, что членство Украины в НАТО «прописано в конституции» Кулеба: Украина не отказывается от планов вступления в НАТО

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Дмитрий Кулеба

Киев не пересматривал планы по вступлению в НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью французской радиостанции RFI дипломат подчеркнул, что вопрос членства Украины в военно-политическом блоке прописан на законодательном уровне. Кулеба также подчеркнул, что структура Альянса является самым эффективным механизмом безопасности в Европе.

Почему бы и нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции (Украины. — NEWS.ru). Кроме того, структура Альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве, — сообщил Кулеба.

При этом министр отметил, что для вступления Украины в НАТО одного лишь желания Киева недостаточно. По его словам, с начала российской специальной военной операции представители Альянса не предприняли «никаких шагов» навстречу украинской интеграции.

Ранее с аналогичным заявлением выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, Киев не отказался от намерения присоединиться к НАТО. Стефанишина считает, что нерешительность Североатлантического альянса в вопросе принятия Украины в организацию привела к сложившейся ситуации в регионе.