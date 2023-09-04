Украина начнет строить подземные электроподстанции «Иди и смотри»: Украина начнет готовить подземные подстанции и цеха заводов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина занимается пoдготовкой подземных электроподстанций и цехов для военного производства, cообщает Telegram-канал «Иди и смотри». При этом планируется, что транcформаторы будут защищены бетоном, а сами линии останутся над зeмлей.

Дело в том, что восстановлении линий после ракетного обстрела — дело нескольких часов. Сложнее дела обстоят с опорами ЛЭП, но энергетики либо восстанавливают существующие сваркой, либо ставят новые в течении нескольких дней, — сообщает источник.

Ранее глава Херсонской облгосадминистрации со стороны Украины Александр Прокудин сообщил об ударе 26 августа по объекту критической инфраструктуры в Херсонском районе области. Он не стал уточнять, о каком именно идет речь.

21 августа украинский главнокомандующий Валерий Залужный и шеф разведки Кирилл Буданов приняли в эксплуатацию в районе Одессы три особо укрепленных бункера. Построившая их частная шведская компания дает гарантию выживания даже после удара тактическим ядерным оружием (ТЯО) и в течение 45 последующих суток автономного существования в такой твердыне.

Как утверждается в сообщениях, в районах Киева, Одессы, Николаева, Львова, Ужгорода уже сооружено два десятка таких убежищ, в которых могло бы укрыться до двух тысяч избранных персон. Не только лучшие «сыны Незалежной», но и постоянно гастролирующие там натовские советники.