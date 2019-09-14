Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев ещё не принял решение о судьбе закона об особом статусе Донбасса. По его словам, депутатам предстоит выяснить, на какие компромиссы готова страна.
Он отметил, что ещё неизвестно, будет ли изменён старый закон, или придётся написать новый, передаёт
Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно [сложное] задание. <...> Там очень много деталей, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, 13 сентября Пристайко заявил, что выборы на территории непризнанных ДНР и ЛНР