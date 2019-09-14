https://static.news.ru/photo/0dd1e088-d704-11e9-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев ещё не принял решение о судьбе закона об особом статусе Донбасса. По его словам, депутатам предстоит выяснить, на какие компромиссы готова страна.

Он отметил, что ещё неизвестно, будет ли изменён старый закон, или придётся написать новый, передаёт ТАСС .

Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно [сложное] задание. <...> Там очень много деталей, — подчеркнул он.