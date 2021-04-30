Украина может остаться без горячей воды и отопления

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Поставщики газа и отопления на Украине могут остаться без голубого топлиа, в жители страны без горячей воды и отопления осенью. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» заявил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсений Блащук.

По информации издания, до 20 мая 2021 года компания «Нафтогаз» должна продавать поставщикам тепла и горячей воды газ по установленному тарифу. Это предусмотрено Положением о наложении спецобязательств (ПСО). Однако уже через месяц срок его действия заканчивается.

Затем в силу вступят рыночные условия купли-продажи газа, и тут отрасль может ждать коллапс. Как пишет издание, это произойдёт из-за долгов у поставщиков и необходимости вносить предоплату за поставки газа. При этом пользователи оплачивают услуги за тепло и горячую воду уже после её получения.

После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. <...> Отопительного сезона может и не быть, — сообщил Блащук.

«Обозреватель» пишет, что в настоящее время вопрос отключения горячей воды и тепла в стране зависит от позиции правительства, Верховной рады и местных властей. Если ситуация не получит разрешения, в мае облгазы получат распоряжение отключать газ и жители останутся без горячей воды. Минэнерго должно до 20 мая разработать свои предложения.

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