«Люди задохнутся»: Комаровский разнёс политиков Украины за отключения света

https://static.news.ru/photo/96642d7c-aa32-11eb-875e-96000091f725_660.jpg Фото: Доктор Комаровский / youtube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский выступил на сессии Харьковского горсовета, где рассказал об истинной ситуации в городе с коронавирусом. Он призвал местных чиновников помнить о том, что при отключении электроснабжения одного или нескольких районов области, от коронавируса могут погибнуть десятки людей.

Вы все знаете, насколько сейчас тяжело с местами в стационарах. Сейчас в нашем городе несколько тысяч человек лечатся в домашних условиях и дышат кислородом с помощью кислородных концентратов. Мы все должны понимать, что если мы в каком-то районе отключили электричество, то в этом районе 10–30 человек остались без кислорода, — отметил Комаровский.

Пока в харьковских больницах есть проблемы с кислородом, в городе не должно быть никаких профилактик электросетей. Такую просьбу он высказал с трибуны горсовета.

Он также призвал политиков и первых лиц города не позорить Харьков и не вакцинироваться препаратом Pfizer, который Украина получила от богатых стран для защиты от коронавируса самых уязвимых слоёв населения. Комаровский заявил, что не хочет краснеть, когда грянет скандал из-за того, что кто-то из политиков похвастался в соцсетях тем, что привился бесплатной вакциной, выделенной для нуждающихся рядовых украинцев.

Ранее американские учёные забили тревогу — по результатам нового исследования, вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига.

Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях. Такую же технологию использует и Moderna, писал NEWS.ru.