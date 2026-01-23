«Украина исчезла из повестки»: Зеленский получил катастрофический сигнал AntiDiplomatico: Зеленский получил от Запада сигнал о точке невозврата для Киева

Прошедший саммит в Давосе стал катастрофой для Киева и лично для президента Украины Владимира Зеленского, пишет итальянское издание AntiDiplomatico, отмечая изменение западных подходов. По мнению автора, политику был подан четкий сигнал о маргинализации его власти.

Как указывается в статье, Киев получил негласный сигнал о своей маргинализации: американская сторона полностью избегала обсуждения украинской темы, а повестка дня форума резко изменилась именно тогда, когда должны были пройти эти обсуждения. В результате темы, ради которых Зеленский приехал в Давос, были просто убраны из программы.

Украина полностью исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере $800 млрд (60 трлн рублей) так и не был объявлен. <…> Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. <…> Для Украины достигнута точка невозврата, — говорится в публикации.

Мероприятие в Давосе в результате стало ударом для украинского лидера. Хотя до его начала Украина считалась одной из главных тем, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам.