Украина готовится к наступлению: военэксперт о создании ударной группы ВСУ Военный эксперт Матвийчук: ВСУ готовится к наступлению на Херсонском направлении

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинская армия резко снизила артиллерийскую активность, что можно объяснить нехваткой снарядов, износом материальной части, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Однако наиболее вероятная причина, по его мнению, — целенаправленное снятие Киевом артиллерийских подразделений для дальнейшего формирования ударного кулака на Херсонском направлении.

Северное направление и Курск у нас хорошо прикрыты. На Харьковском направлении мы уже «стучимся в двери». В Запорожье, куда ни посмотри, везде открытые фланги и открытое поле. Так что если кулак и создается, то очевидно для анонсированного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, — пояснил он.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что наступление ВСУ «практически в чистом поле» обречено на провал.

Кроме как самоубийством обкуренных наркоманов это мероприятие и назвать нельзя, — заключил Матвийчук.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время ВСУ не смогут провести контратаку из-за нехватки оружия и боеприпасов. Он призвал не строить иллюзий и не питать надежд. Министр также добавил, что потребуется время на обучение украинских солдат обращению с предоставленной Западом военной техникой.