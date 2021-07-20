Украина готовит санкции против шести телеканалов за фильмы на русском языке

Ввести санкции против шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке попросил у регулятора уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Об этом он сам сообщил на странице в социальной сети Facebook.

Трансляция фильмов на русском языке в настоящее время запрещена на Украине согласно новым нормам закона о госязыке.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке — фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами «Интер», «Украина», «ICTV», «Мега», «НТН», «К1», о чем составлены соответствующие акты, — написал Кремень.

По словам уполномоченного, он направил соответствующее письмо в национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В своём послании он просит регулятор «применить к упомянутым организациям законодательные санкции». Также Кремень обратился к телеканалам с просьбой выплнять нормы закона об обязательной демонстрации фильмов и сериалов на госязыке.

Кремень уточнил, что на телеканале «Интер» было зафиксировано шесть нарушений законодательства, в эфире телеканала «Украина» их выявлено пять, на телеканалах «Мега» и ICTV по два нарушения, и у «К1» и «НТН» — по одному.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только ан государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.