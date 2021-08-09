Украина готова вернуться в клуб космических держав без участия России

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Украина планирует вернуться в клуб космических держав без участия России. Об этом заявил руководитель Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай, его слова приводит Defense News.

По словам Тафтая, в 2022 году Украина планирует запустить с космодрома в Канаде отечественную ракету «Циклон-4М».

Речь идёт о возвращении в клуб космических держав без участия России, — сказал глава агентства.

Ранее сообщалось о проведении успешных испытаний третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». В частности, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано.

«Циклон-4М» — ракета-носитель среднего класса. Предназначена для вывода моноблочной полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиту.

Ранее сообщалось, что Роскосмос собрался строить новую орбитальную станцию.