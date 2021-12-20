Украина будет сбивать самолёты-нарушители без предупреждения

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Погранслужба Украины получила право сбивать воздушные суда, нарушившие государственную границу страны, без предупреждения. Та же участь постигнет дроны и другие летательные аппараты. Соответствующие изменения в закон о пограничной службе внесла Верховная рада. Об этом сообщил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полёты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами, — сказал Вороной.

Также данное право распространяется на полёты над пунктами пропуска и КПП, местами дислокации погранотрядов.

Хочу отметить, что в данном случае оружие применяется без предупреждения, — подчеркнул военный.

По словам Вороного, в последние годы пограничники отмечают рост использования беспилотников для осуществления противоправной деятельности, включая пропаганду. Поэтому ведомство получило право выявлять такие аппараты, перехватывать управление и уничтожать их.

В ближайшее время начнётся закупка спецсредств, направленных на борьбу с дронами.

Ранее сообщалось, что Украина намерена разместить на строящейся базе на Азовском море патрульные катера, полученные от Соединённых Штатов. Для этого Киеву нужно провести их через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера Пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона заявила, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу.