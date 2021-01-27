Удар водомётом по протестующему в Амстердаме сняли на видео

https://static.news.ru/photo/787f513c-6136-11eb-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency

Сотрудники правоохранительных органов Амстердама применили спецсредства при борьбе с беспорядками. Один из протестующих попал под удар водомёта.

Один из участников демонстрации пытался убежать от полицейских и при этом тащил ель. Другой протестующий бежал перед ним и снимал происходящее на видео. На кадрах видно, как первого ударяет мощная струя воды.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Нидерландов задержала в Роттердаме свыше 80 человек за подстрекательство к беспорядкам во время акций против комендантского часа и ограничительных мер. В их числе оказался 11-летний ребёнок. В основном задержания связаны с вандализмом и нарушением комендантского часа.

В Нидерландах с 23 января с 21:00 до 04:30 действует комендантский час. Жителям нельзя появляться на улицах без веских оснований. За нарушение правил им грозит штраф в размере €95. Однако люди возмущены введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, в том числе комендантского часа.