Участники группы U2 дали концерт в метро Киева

Лидер известной ирландской группы U2 Пол Дэвид Хьюсон, известный под псевдонимом Боно, приехал в Киев. Он вместе с ещё одним участником группы Эджем исполнил известные композиции коллектива на одной из станций метро. Видео с выступлением музыкантов опубликовали в соцсетях.

Выступление прошло на станции метро «Крещатик» и стало сюрпризом для украинцев, которые оказались на тот момент в подземке. Официально выступление U2 в метро не анонсировалось.

Музыканты исполнили известные хиты группы, в «частности, композицию With or without you. Кроме того≤ Боно вместе с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей исполнил изменённую версию песни Stand By Me.