Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовный суд французского Нанси приговорил участника акций «жёлтых жилетов» к 3,5 года тюремного заключения, из них шесть месяцев — условно. 

35-летнего мужчину признали виновным в причинении ранений трём полицейским с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает France Presse. Его также признали виновным в поломке двух камер контроля скорости в департаменте Мёрт и Мозель.

По словам прокурора Франсуа Перена, движение социального протеста дало мужчине «возможность делать всё что угодно».

Ранее суд во Франции приговорил участника акций «жёлтых жилетов» к трём месяцам тюремного заключения условно за угрозы в адрес президента страны Эммануэля Макрона, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях