Уголовный суд французского Нанси приговорил участника акций «жёлтых жилетов» к 3,5 года тюремного заключения, из них шесть месяцев — условно.
35-летнего мужчину признали виновным в причинении ранений трём полицейским с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает France Presse. Его также признали виновным в поломке двух камер контроля скорости в департаменте Мёрт и Мозель.
Un «gilet jaune» condamné à 3,5 ans de prison pour des violences contre trois policiers: il avait fabriqué un engin explosif! https://t.co/9NNiEPVAvX