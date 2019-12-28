https://static.news.ru/photo/d3584da4-2936-11ea-853e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовный суд французского Нанси приговорил участника акций «жёлтых жилетов» к 3,5 года тюремного заключения, из них шесть месяцев — условно.

35-летнего мужчину признали виновным в причинении ранений трём полицейским с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает France Presse. Его также признали виновным в поломке двух камер контроля скорости в департаменте Мёрт и Мозель.

Un «gilet jaune» condamné à 3,5 ans de prison pour des violences contre trois policiers: il avait fabriqué un engin explosif! https://t.co/9NNiEPVAvX — Sudpresse (@sudpresseonline) December 27, 2019

По словам прокурора Франсуа Перена, движение социального протеста дало мужчине «возможность делать всё что угодно».

Ранее суд во Франции приговорил участника акций «жёлтых жилетов» к трём месяцам тюремного заключения условно за угрозы в адрес президента страны Эммануэля Макрона, писал NEWS.ru.