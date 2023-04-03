Убийство Татарского и разгром лавры: как отвлекают внимание от Бахмута Украинским властям надо было информационно перебить эффект потери города-символа

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Как известно, религиозные войны бывают одними из самых кровавых. А уж на Украине как нигде памятны и последствия репрессий против православия, развязанных католической верхушкой Польши, и последствия навязанной унии и возникновения уродливого симбиоза — греко-католической церкви византийского образца, но с католическими догматами и верховенством папы римского.

Теперь киевские власти приступили к последнему акту уничтожения Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), спеша все свести к наскоро формируемой еще при Порошенко Православной церкви Украины (ПЦУ). Храмы УПЦ захватывали в течение нескольких последних лет. Но жирную точку в процессе — разгром Киево-Печерской лавры, изгон монахов и превращение ее в музей — решили поставить именно сейчас.

Совпадение? Не думаю. Создается впечатление, что в Киеве поняли, что отстоять Бахмут («город-фортеция», по словам самого Зеленского) не удастся. Но необходимо развернуть кампанию, которая полностью поглотила бы внимание общества и внутри остатков страны, и за границей. В истории с лаврой для этого есть всё: и постоянно меняющаяся видеокартинка, и столкновение разных общественных групп, и ритуальные обвинения УПЦ в преступной связи с Россией, и навязываемая обществу ассоциация с главной угрозой новой Украине.

Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/ТАСС Верующие в Киево-Печерской лавре молятся против передачи монастыря государству

Тем более, что в окружении Зеленского прекрасно понимали, что коллективный Запад спокойно отреагирует на такое попрание свободы совести. Ограничится констатацией. Все, что проводится под маркой противостояния России и русскому миру, западных политиков вполне устраивает. Слегка возмутились в Греции, но кто на греков обратит особое внимание?

И действительно, пусть и на время, но события в Бахмуте отошли на второй план, все внимание СМИ и интернет-пространства оказалось захвачено разгромом святого для всего православного мира места.

Да и убийство военкора Максима Фомина-Татарского также вписывается в ту же информационную парадигму. То есть чтобы москали не слишком радовались своим успехам на поле боя, теракт был спланирован против знаковой фигуры в глубоком тылу.

И опять же знаменательное совпадение: через несколько часов после взрыва в кафе на питерской Университетской набережной бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили свое знамя на административном здании Бахмута-Артемовска. Причем посвятили свой успех памяти журналиста. Так что, вопреки надеждам украинских спецслужб, ситуация сложилась прямо-таки зеркальная. Фактическое взятие Бахмута было посвящено памяти Владлена Татарского.

Так что повторимся: киевские власти сделали попытку отвлечь, прежде всего, внимание внутри остатков Украины от падения Бахмута и провала всех громко анонсированных сроков победоносного наступления аж до Крыма. Да, временный эффект их провокации, может, и дадут. Особенно в ситуации информационного вакуума. Но эффект этот будет недолгим.

А что касается судьбы лавры и УПЦ, то ее судьба описывается известной притчей времен нацистской Германии: «Когда пришли за коммунистами, я молчал, когда забирали евреев, я тоже молчал. И вот пришли и за мной». УПЦ молчала, когда людей убивали на Донбассе, когда в застенках пытали невиновных, когда расстреливали военнопленных. И вот пришли за попами и монахами.