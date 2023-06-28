Убийство полицейским подростка спровоцировало беспорядки в пригороде Парижа

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

В пригороде Парижа Нантер начались беспорядки после того, как сотрудник полиции застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося подчиняться требованиям стража порядка, передает BFMTV. По данным телеканала, вышедшие на улицу французы поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили, взрывали петарды и громили автобусные остановки.

Французская полиция во вторник, 27 июня, убила подростка, который отказался остановиться (на автомобиле по требованию полиции. — NEWS.ru) за пределами Парижа, что вызвало шок и вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок, — говорится в сообщении.

В рамках ответных мер наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования. Сообщается, что полицейские применяли слезоточивый газ.

Беспорядки также распространились на другие пригороды Парижа, включая Вильнев, Женвилье, Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Ла Гарен-Коломб и другие, указывает канал.

В мае массовые протесты и беспорядки начались в Пакистане после задержания бывшего премьера Имрана Хана. Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Также нападению подверглось здание межведомственной разведки. Демонстранты нападают на полицейских, те в ответ направляют снаряды со слезоточивым газом.