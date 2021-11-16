У поздравившего Путина депутата Рады прошёл обыск

Сотрудники правоохранительных органов Украины провели обыск у депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, который ранее поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в своём Telegram-канале его сопартиец Вадим Рабинович. Он расценил произошедшее как давление действующей власти на оппозицию.

К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск! Идёт зачистка всех неугодных, — написал Рабинович.

На сайте партии отмечается , что видео с места обыска в доме Кивы практически сразу обнародовал один из лидеров праворадикальных организаций. Это является прямым доказательством сотрудничества властей Украины с националистами, а также обмена информацией, которая представляет тайну следствия.

Позднее сам Кива в Telegram-канале рассказал об обыске. По его словам, поводом для него послужили поздравление российского лидера с днём рождения и «празднование ликвидации нацистского преступника». Он пояснил, что действующая власть считает это преступлениями.

Происходящее Кива назвал системным давлением. При этом подчеркнул, что этим позицию партии не изменить. Она продолжит обличать власть и бороться с правовым беспределом.

Всё будет хорошо. Никто никого не боится, — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что на Киву завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 111 УК Украины). Основанием послужило опубликованное парламентарием видео, в котором он поздравил Путина с днём рождения. Киву за поздравление Путина раскритиковали украинские военные, участвующие в боевых действия в Донбассе. По их словам, депутат «перешёл черту» и плюнул на могилы погибших бойцов ВСУ. Парламентарий в ответ на это посетовал на дисциплину военнослужащих, а также заверил, что стремится остановить войну и вернуть украинских солдат в семьи.