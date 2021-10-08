Поздравивший Путина депутат Рады ответил бойцам ВСУ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива ответил бойцам ВСУ на их обращение. В ролике бойцы раскритиковали политика за то, что он поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Ответ Кива опубликовал в своём Telegram-канале.

В ролике бойцы заявили, что своими поздравлениями Кива «плюнул на могилы украинских военных». Парламентарий, который является отставным полковником, посетовал, что мало уделял внимания дисциплине военнослужащих. Он заявил, что относится к видео как к обиде солдата на своего командира.

Они точно не виноваты, я когда в окопе сидел, мне тоже вроде всё было понятно — в тебя стреляют — значит, противник, телевизор говорит, что виноват Путин — значит, правда, — написал член «ОПЗЖ».

По словам поздравившего российского президента украинского политика, его сегодняшняя задача — спасение украинских солдат. Он заявил, что собирается «забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну». Завершил своё сообщение Кива такими словами: «Украине нужен мир!»

Ранее глава исполкома партии Виталия Кличко «Удар» Артур Палатный заявил, что Служба безопасности Украины должна возбудить уголовное дело о госизмене в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, который поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. За это его было предложено лишить украинского гражданства.

Илья Кива выложил в своём Telegram-канале видео с поздравлением Владимира Путина. Он назвал его человеком, вернувшим своей стране былое величие и уважение во всём мире, и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства». Кива также пожелал российскому лидеру сил, Божьего благословения и здоровья.

Владимир Путин 7 октября отметил свой день рождения, в этом году политику исполнилось 69 лет.