«Перешёл черту»: бойцы ВСУ раскритиковали поздравившего Путина депутата

Украинские военные записали видеообращение к депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, который ранее поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. По их мнению, парламентарий своим поступком «перешёл черту». Ролик опубликовало издание УНИАН.

Военные заявили, что этим поздравлением Кива плюнул на могилы бойцов ВСУ, погибших в Донбассе. Они призвали соотечественников «плюнуть в морду» парламентарию.

Кроме того, авторы видео предложили депутату приехать в Донбасс на передовую и поздравить россиян, которые, по их словам, находятся по ту сторону фронта. Они также посоветовали народному избраннику лечиться от наркотической зависимости.

Видео с поздравлением Путина Кива опубликовал в своём Telegram-канале. Он назвал российского лидера человеком, вернувшим своей стране былое величие и уважение во всём мире, и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства». Кива пожелал Путину сил, Божьего благословения и здоровья.

Глава исполкома партии Виталия Кличко «УДАР» Артур Палатный призвал лишить Киву за этот поступок украинского гражданства, а также возбудить в отношении него уголовное дело по статье о госизмене. Кроме того, он потребовал лишить Киву депутатского мандата.