На поздравившего Путина депутата Рады завели дело о госизмене

В отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 111 УК Украины). Об этом сообщается на сайте партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар». Основанием для дела послужило опубликованное парламентарием видео, в котором он поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина.

Некоторое время назад партия «Удар» направила письма в Службу безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуру страны с просьбой провести расследование в отношения депутата. В надзорном ведомстве председателя исполкома партии Артура Палатного уведомили, что уголовное производство открыто 23 октября. Дело ведёт главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР).

Палатный также предлагал лишить Киву депутатского мандата. Кроме того, он обращался в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой наложить санкции на парламентария.

Ранее Киву за поздравление Путина раскритиковали украинские военные, участвующие в боевых действия в Донбассе. По их словам, депутат «перешёл черту» и плюнул на могилы погибших бойцов ВСУ. Парламентарий в ответ на это посетовал на дисциплину военнослужащих, а также заверил, что стремится остановить войну и вернуть украинских солдат в семьи.