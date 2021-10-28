На поздравившего Путина депутата Рады завели дело о госизмене

В отношении депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 111 УК Украины). Об этом сообщается на сайте партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар». Основанием для дела послужило опубликованное парламентарием видео, в котором он поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина.
Некоторое время назад партия «Удар» направила письма в Службу безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуру страны с просьбой провести расследование в отношения депутата. В надзорном ведомстве председателя исполкома партии Артура Палатного уведомили, что уголовное производство открыто 23 октября. Дело
Палатный также предлагал лишить Киву депутатского мандата. Кроме того, он обращался в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой наложить санкции на парламентария.
Ранее Киву за поздравление Путина раскритиковали украинские военные, участвующие в боевых действия в Донбассе. По их словам, депутат «перешёл черту» и плюнул на могилы погибших бойцов ВСУ. Парламентарий в ответ на это посетовал на дисциплину военнослужащих, а также заверил, что стремится остановить войну и вернуть украинских солдат в семьи.