У первого вице-премьера Чехии нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/87cc29ba-138b-11eb-bf03-fa163e074e61_660.jpg Ян Гамачек Фото: Radek Petrasek/CTK/global Look Press

Результат теста на коронавирус первого вице-премьера и главы МВД Чехии, председателя Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций Яна Гамачека оказался положительным.

Политик, также являющийся председателем Чешской социал-демократической партии, заразился COVID-19 в ходе встречи с министром сельского хозяйства страны, социал-демократом Мирославом Томаном, который уже несколько дней находится дома на самоизоляции. Он стал первым чешским министром, у которого диагностировали эту болезнь, передаёт Чешское телевидение.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 октября на акции протеста против коронавирусных ограничений в столице Чехии произошли столкновения с полицией. В стражей порядка полетели булыжники и петарды, а демонстрантов останавливали слезоточивым газом. Более двух тысяч человек собрались на Староместской площади Праги.

Чешские врачи выявили за прошедшие сутки максимальное за время пандемии число заболевших COVID-19 — 11 984. Чехия, эпидемиологическая ситуация в которой стремительно ухудшается, в пересчёте числа заразившихся на каждые 100 тысяч жителей вышла на первое место в Евросоюзе.