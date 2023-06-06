«У них ничего не получается»: экс-сенатор рассказал об активизации ВСУ Экс-сенатор Клинцевич рассказал о тщетной активности ВСУ на линии боевого соприкосновения

Фото: МО Украины

Текущую активизацию украинских вооруженных формирований на линии боевого соприкосновения можно считать анонсируемым ранее контрнаступлением, считает руководитель общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. В беседе с «Радио 1» он рассказал о тщетности украинских попыток прорвать российскую оборону.

Идет колоссальная активизация на уровне ротных, батальонных, тактических групп с применением танков, артиллерии для попытки прорыва. У них ничего не получается, ВС РФ находятся на страже, все это локализуется, уничтожается и перемалывается. В разы выросли потери ВСУ, — отметил Клинцевич.

По его словам, на Украину идет сильное давление извне на тему обещанного контрнаступления, поэтому сейчас ВСУ занимаются поиском слабых мест у российских сил. Эксперт напомнил, что подобная тактика применяется странами НАТО.

Они просто сильно активизировались в разных направлениях и ищут слабые места, чтобы на них сосредоточить основное внимание. У них есть для этого есть и возможности, и разведка, — объяснил Клинцевич.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что разрушение Каховской ГЭС является многоплановой операцией украинской армии, которая должна обеспечить контрнаступление на Запорожском направлении.