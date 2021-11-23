У Молдавии появился способ жестоко обмануть «Газпром»

Молдавия предпринимает попытки избежать оплаты долга «Газпрому» обманным путём, такое предположение выдвинул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Он пояснил, что руководство страны планирует обвинить газового гиганта в мошенничестве. Об этом сообщает URA.RU.

Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что «Газпром» как основной собственник компании якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, «Газпром» сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя, — поделился Юшков.

Эксперт добавил, что в случае неуплаты «Молдовгаз» объявит о банкротстве, а имущество компании пойдёт на погашение долга. В настоящее время руководство предприятия обратилось к правительству с просьбой предоставить кредит на оплату долгов.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии виновато в задержках в расчётах с «Газпромом» за потреблённый газ. Таким образом он прокомментировал возможность ускоренного выделения финансовых средств в период режима ЧП, завершившегося 20 ноября.