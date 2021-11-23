У Молдавии появился способ жестоко обмануть «Газпром»
Аналитик ФНЭБ Юшков: Молдавия жестоко обманет «Газпром» при аудите
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:28, 24 ноября 2021
Фото: pixabay
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Молдавия предпринимает попытки избежать оплаты долга «Газпрому» обманным путём, такое предположение выдвинул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Он пояснил, что руководство страны планирует обвинить газового гиганта в мошенничестве. Об этом сообщает URA.RU.
Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что «Газпром» как основной собственник компании якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, «Газпром» сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя, — поделился Юшков.
Эксперт добавил, что в случае неуплаты «Молдовгаз» объявит о банкротстве, а имущество компании пойдёт на погашение долга. В настоящее время руководство предприятия обратилось к правительству с просьбой предоставить кредит на оплату долгов.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии виновато в задержках в расчётах с «Газпромом» за потреблённый газ. Таким образом он прокомментировал возможность ускоренного выделения финансовых средств в период режима ЧП, завершившегося 20 ноября.