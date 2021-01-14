У десятков медиков в Литве выявили COVID-19 после вакцинации

https://static.news.ru/photo/f61046aa-5728-11eb-80d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomas Markelevicius via www.imago-images.de/Global Look Press

Коронавирус был обнаружен у 79 литовских медработников после того, как они получили первую дозу вакцины Pfizer.

Наличие инфекции выявили у врачей вильнюсской клиники Сантара. Руководитель центра инфекционных заболеваний при медучреждении профессор Лигита Янчорене заявила, что это не связано с вакцинацией. По её словам, медики уже могли быть заражены на момент получения прививки.

Янчорене также пояснила, что после первой дозы вакцины риск заражения снижается на 20% через 12 дней. Эффективность в 95%, о которой говорили создатели препарата, достигается только через неделю после повторной вакцинации.

Профессор добавила, что клиника проверит заразившихся врачей на антитела и по результатам тестирования будет принято решение о повторной вакцинации. Она также предположила, что болезнь у медиков вряд ли будет протекать в тяжёлой форме, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в итальянском городе Прато 21 постоялец дома престарелых заразился коронавирусом после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech. Прививка пожилым людям была сделана перед самым Новым годом.

Кроме того, ранее неоднократно сообщалось о гибели получивших прививку. В частности, в США скончался 56-летний врач Грегори Майкл, который, по словам его супруги, до вакцинации был полностью здоров. В Германии умерли 10 человек, получивших прививку, а в Норвегии число летальных исходов возросло до 23.