Тысячи жителей Мадрида вышли на акцию против расизма

https://static.news.ru/photo/e43bcc8c-a8b5-11ea-9b31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press

Акция против расизма проходит в испанской столице. Несколько десятков тысяч человек вышли к посольству Соединённых Штатов.

Они простояли у диппредставительства меньше часа и приняли решение пойти к площади Пуэрта-дель-Соль, передаёт РИА Новости. Среди участников люди разных национальностей и цвета кожи.

Собравшиеся рассказали, что видят ухудшение ситуации с расизмом в США и других странах. Организатором мероприятия стало Общество чёрной Африки и африканских потомков в Испании. В нём отметили, что цвет кожи в Испании является причиной для частых проверок полицией.

Расовая дискриминация существует во всех сферах общества — от школ до рынка труда, от жилья до здравоохранения и других социальных услуг, — отметили в организации.

Общество просит власти пересмотреть закон об иностранцах и сделать его более уважительным. Кроме того, следует проверить учебники на предмет точности изложения событий истории о рабстве и колонизации.

Выступления в Мадриде против расизма прошли на фоне аналогичных акций в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее несколько акций против расизма и насилия со стороны полицейских прошли в столице Франции. В частности, 2 июня на улицы вышли митинговать около 20 тысяч человек.

Беспорядки в США спровоцировала смерть Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком, писал NEWS.ru.