Фото: Danilo Vigo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Муж с женой прибыли в Италию 25 января, уточняет Reuters. В тот же день они отправились в круиз из Савоны. Впоследствии у них начались проблемы с дыханием и лихорадка. Лайнер успел посетить Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, а 30 января вернулся в Италию.