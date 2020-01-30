Шесть тысяч пассажиров оказались заблокированы на круизном лайнере Costa Smeralda в Италии в порту города Чивитавеккья. Причиной стали обнаруженные у пары китайских туристов симптомы коронавируса.
Муж с женой прибыли в Италию 25 января, уточняет Reuters. В тот же день они отправились в круиз из Савоны. Впоследствии у них начались проблемы с дыханием и лихорадка. Лайнер успел посетить Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, а 30 января вернулся в Италию.
Пассажирам запретили покидать судно, пока медики не проведут необходимую экспертизу для выяснения заболевания у туристов из Китая.
Ранее NEWS.ru писал, что число умерших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых составляет более 7700. По мнению специалистов, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.