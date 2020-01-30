https://static.news.ru/photo/43f69512-4358-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danilo Vigo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шесть тысяч пассажиров оказались заблокированы на круизном лайнере Costa Smeralda в Италии в порту города Чивитавеккья. Причиной стали обнаруженные у пары китайских туристов симптомы коронавируса.

Муж с женой прибыли в Италию 25 января, уточняет Reuters. В тот же день они отправились в круиз из Савоны. Впоследствии у них начались проблемы с дыханием и лихорадка. Лайнер успел посетить Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, а 30 января вернулся в Италию.

Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia , bloccati seimila passeggeri: sospetti per #Coronavirus , in isolamento nell'ospedale di bordo, raggiunti dai medici dello #Spallanzani per realizzare i test #ioseguoTgr @TgrRaiLazio pic.twitter.com/ZOZXihg3G6 — Tgr Rai (@TgrRai) January 30, 2020

Пассажирам запретили покидать судно, пока медики не проведут необходимую экспертизу для выяснения заболевания у туристов из Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что число умерших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых составляет более 7700. По мнению специалистов, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.