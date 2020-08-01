Тысячи человек протестуют в Берлине против ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/48586a8e-d3f1-11ea-ae55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Около семи тысяч человек собрались в центре столицы Германии на акцию протеста против ограничений, связанных с распространением коронавируса. Организаторы акции изначально указывали численность участников в одну тысячу человек.

Протестующие движутся к Колонне победы Зигесзойле, где в ближайшее время должен состояться митинг. Многие из них без защитных масок, не придерживаются социальной дистанции и не реагируют на просьбы полиции соблюдать правила безопасности. Сотрудники полиции фиксируют множество подобных нарушений, по которым впоследствии будут выписаны штрафы, сообщает издание Morgenpost.

Помимо указанной акции власти Берлина выдали разрешения на проведение ещё нескольких десятков митингов, которые продлятся до позднего вечера. Для наблюдения за протестующими полиция задействовала вертолёт.

Согласно последним данным, в Германии выявлено 210,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали 9,1 тысячи человек. В Берлине с начала пандемии заболели более 9,2 тысячи человек, из которых скончались 223.

Ранее NEWS.ru писал, что индекс распространения коронавируса в ФРГ составляет 1,09. В Институте Роберта Коха такую динамику считают тревожной, а власти считают, что наступила вторая волна заболеваемости.