TV2: ВСУ используют пивные банки для изготовления дронов-самоубийц

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные используют банки из-под пива для изготовления дронов-самоубийц, сообщил журналист норвежского телеканала TV2 Расмус Тантольд. По его словам, ВСУ приходится прибегать к подобным нестандартным решениям из-за нехватки боеприпасов.

О ноу-хау журналисту рассказал один из украинских военнослужащих. Он пояснил, что в пивную банку сначала закладывается взрывчатка, затем она начиняется железными шариками и прикрепляется к обычному дрону. Такие БПЛА-самоубийцы отправляются вглубь позиций российских войск и взрываются там, дальность полета составляет шесть километров.

Сначала я улыбнулся и подумал, что это бред. Но до меня быстро дошло, что это совсем не смешно, это смертельно опасно, — отметил журналист.

Ранее обозреватель Пол Маклири заявил, что украинская армия испытывает серьезные проблемы с боеприпасами. Рано или поздно ВСУ придется перейти на режим жесткой экономии, отметил он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь сообщил, что расход боеприпасов на Украине превышает их производство силами Альянса. По его словам, заказанных сегодня боеприпасов Киеву придется ждать полтора года.