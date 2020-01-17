https://static.news.ru/photo/2238c788-290e-11ea-9309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хакеры из Турции взломали несколько правительственных сайтов Греции.

Об этом сообщает греческое издание Efimerida. Кибератаке подверглись страницы МИДа, Минфина, биржи Афин, парламента и Национальной службы разведки. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Аnka Neferler. Её представители опубликовали отчёт о содеянном в соцсетях, заявив при этом, что атака стала ответом на угрозы властей Греции в адрес Турции и на политическую позицию Афин.

Подвергшиеся взлому сайты были недоступны некоторое время, к настоящему моменту их работоспособность восстановлена.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, иранские хакеры взломали правительственный сайт США и разместили там фото окровавленного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.