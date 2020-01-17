Хакеры из Турции взломали несколько правительственных сайтов Греции.
Об этом сообщает греческое издание Efimerida. Кибератаке подверглись страницы МИДа, Минфина, биржи Афин, парламента и Национальной службы разведки. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Аnka Neferler. Её представители опубликовали отчёт о содеянном в соцсетях, заявив при этом, что атака стала ответом на угрозы властей Греции в адрес Турции и на политическую позицию Афин.
Подвергшиеся взлому сайты были недоступны некоторое время, к настоящему моменту их работоспособность восстановлена.
Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, иранские хакеры взломали правительственный сайт США и разместили там фото окровавленного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.