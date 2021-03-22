Турчинов пожаловался на боязнь Запада разозлить Путина

https://static.news.ru/photo/48db0aec-8b21-11eb-830f-96000091f725_660.jpg Александр Турчинов Фото: Александр Турчинов/facebook.com

Незадолго до проведения референдума в Крыму в 2014 году украинские власти планировали вступить в вооружённый конфликт с Россией, но Запад отказал Киеву в военной помощи, опасаясь разозлить президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал бывший секретарь Совета безопасности Украины (СБУ) Александр Турчинов.

По его словам, западные партнёры сочли, что будет достаточно сдерживания РФ на дипломатическом уровне, а также санкционного давления на Москву.

Они сказали: «Нет, мы не можем злить Путина», — сказал Турчинов в эфире телеканала «Еспресо».

За возвращение Крыма в Состав России в 2014 году проголосовали более 96% избирателей. Киев продолжает считать эту территорию своей, но «временно оккупированной» РФ. Украинские власти периодически поднимают тему возвращения полуострова, но в Москве каждый раз подчёркивают, что этот вопрос окончательно закрыт.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма. По его словам, для этого необходимо вернуть вопрос полуострова в топ международной повестки дня и систематизировать все усилия, от политических заявлений до санкционных решений. Кроме того, нужно создать механизм для нейтрализации проблемы в системном давлении на Москву.