Турбина Siemens для «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ

Турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. Причиной этому послужило отсутствие разрешение на транспортировку объекта со стороны России, пишет Reuters со ссылкой на двух собеседников, близких к ситуации. Уточняется, что турбина, предназначенная для компрессорной станции «Портовая», прошла техобслуживание в Канаде и 17 июля была доставлена в немецкий город Кельн. За доставку отвечала логистическая компания Challenge Group.

Турбина (Siemens. — NEWS.ru), которая обычно работает на российской компрессорной станции «Портовая», проходила техническое обслуживание в Канаде, но 17 июля была доставлена обратно в Кельн, Германия, логистической компанией Challenge Group, — сказано в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что на текущий момент дата возврата турбины «Газпрому» не ясна. По его словам, этот процесс может занять от несколько дней до пары недель.

Сегодня утром швейцарский оператор Nord Stream AG сообщил, что российский газ снова начал поступать в Германию через «Северный поток» после технического перерыва. Пока трубопровод работает не на полную мощность. Перед остановкой на плановое техобслуживание «Северный поток» также использовал лишь 40% мощности, в начале лета «Газпром» сократил поставки по нему на 60%.