Туда — сюда — обратно: немцам разрешат раз в год менять пол в паспорте Правительство Германии разъяснило гражданам, как они смогут самоопределяться в гендерном плане

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Уже совсем скоро немецкие граждане смогут по желанию менять в паспорте запись о своем поле в упрощенном порядке — причем чуть ли не каждый год. Процедура будет доступна и несовершеннолетним. Министерство по делам семьи и Министерство юстиции ФРГ после долгих споров согласовали Закон о самоопределении. Он должен заменить Закон о транссексуалах 1980 года, признанный устаревшим и дискриминационным. В правящей коалиции утверждают, что это делается для «психологического комфорта транс-людей, небинарных личностей и интерсексов».

Как сообщает Spiegel online, сведения о поле гражданина (вместе с именем) можно будет поменять без лишних бюрократических проволочек — для этого достаточно будет написать обычное заявление в немецкий ЗАГС. Сейчас для этого требуется принести две справки от психолога и дождаться решения суда (который в 99% случаев выступает на стороне заявителей). По словам министра по делам семьи ФРГ, «зеленого» политика Лизы Паус, действующий закон 1980 года «унизителен».

Он рассматривает транссексуальных людей как больных. Это недопустимо, — поддержал коллегу либеральный министр юстиции Марко Бушман.

По словам политиков, сейчас желающим сменить пол в документах приходится отвечать «на очень интимные вопросы» о своей сексуальной жизни. Кроме того, психологические экспертизы обходятся примерно в 1000 евро и занимают несколько месяцев. В будущем ничего этого не понадобится. А менять пол с мужского на женский и обратно можно будет с периодичностью раз в год, зато неограниченное число раз (в случае если человек, например, не очень уверен в своей половой принадлежности).

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Кроме того, в документах допускается указывать и «третий пол» (в Германии его узаконили в конце 2017 года). Кстати, для немецких реалий тут нет ничего необычного. Когда корреспондент NEWS.ru решила подписаться на сайт одного немецкого издания, онлайн-анкета предложила на выбор три варианта пола — «женский», «мужской» и «отличающийся» (divers).

Наибольшие опасения у критиков законопроекта вызывает положение, которое позволяет и несовершеннолетним менять пол в паспорте. В случае детей до 14 лет написать заявление в ЗАГС имеют право их родители. Подростки старше 14 могут сделать это самостоятельно, однако также «с согласия родителей».

В случае внутрисемейных разногласий к делу подключится суд.

Чтобы обеспечить защиту прав личности несовершеннолетнего, суд по семейным делам должен ориентироваться на благополучие ребенка и иметь возможность оспорить решение родителей, если оно не совпадает с просьбой ребенка, — гласит законопроект.

Защитники традиционных ценностей таким подходом возмутились.

Этот закон представляет собой одну из самых больших опасностей для будущих поколений наших детей. Он забирает у родителей их законные права в пользу представителей государства, которое не только не защищает несовершеннолетних от необдуманных решений, но и поощряет их. Это совершенное безумие. Создается новый образ человека, сюрреалистичный и разрушительный, — возмутилась в соцсетях журналистика Биргит Келле. — Но чему все так удивляются? Всех, кто много лет предостерегал от гендерного безумия, обзывали конспирологами, неонацистами, гомофобами.

Кстати, просветительская работа среди немецких детей по части гендерного разнообразия идет полным ходом. В конце марта на местном ТВ вышла очередная серия культовой «Передачи с Мышкой» (популярный мультперсонаж родом из ГДР). В ней рассказывалась история «мужчины по имени Эрик, которого по документам теперь зовут Катя». Однако представителей трансгендеров возмутила та снисходительность, с которой в программе предлагалось «быть добрыми и терпимыми к людям, которые родились в неправильном теле и не с тем полом».

Своими утверждениями о «неправильности» вы только подогреваете проблему, которая связана с большим количеством физических и психических страданий! — говорится в жалобе правозащитников на телеканал ARD.

Фото: shutterstock Персонаж из телепрограммы «Передача с Мышкой»

Эксперты отмечают, что в изначальном виде Закон о транссексуалах действительно не был гуманным. Люди, решившиеся на смену пола (даже если только на бумаге), обязаны были пройти стерилизацию, официально развестись, пережить много физических и психологических унижений. Но в 2011 году эти положения отменили и все свелось к справкам от психолога. Впрочем, даже после либерализации закона немцы не стремятся массово менять пол в паспорте — к этому прибегает лишь 1% жителей, гласит статистика. Тогда для чего нужен новый закон?

Немецкие консерваторы настаивают: это все политические игры.

В будущем каждый человек от 14 лет получит возможность с легкостью устанавливать «новый пол» с периодичностью раз в год. Биология? Кому это интересно! К примеру, незадолго до выборов в бундестаг мужчина сможет назвать себя женщиной, чтобы пройти по квоте. Безумие, — написал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Мальте Кауфманн.

Фото: Ralf Ibing/Global Look Press

Интересно, что и немецкие феминистки остались недовольны законопроектом. По их мнению, государство навязывает обществу «мужские игры в смену пола».

Запад глубоко болен! Теперь каждый мужчина, который ощущает себя женщиной, сможет поменять свой пол со всеми вытекающими последствиями — пользоваться квотами, иметь доступ к женским приютам, участвовать в карьере, спорте на правах женщин. Тому, кто назовет его мужчиной, грозит штраф 2500 евро! А если он потом не захочет «быть женщиной», то уже через год сможет опять изменить пол. И все это без психологического освидетельствования. Это открывает двери для злоупотреблений и дискриминации в отношении биологических женщин, — настаивает активистка правозащитной организации «Женщины за свободу» Тара Беск.

Даже в Министерстве по делам семьи признают, что все слегка запутано.

В Германии уже появились рожающие мужчины, которые хотя юридически и признаны мужчинами, но зарегистрированы в свидетельстве о рождении своих детей как матери. Аналогично существуют также женщины, которые юридически хотя и признаны женщинами, но зарегистрированы как отцы в свидетельстве о рождении своих детей. И хотя существует несколько вариантов записи пола, закон о происхождении знает только «мать» и «отца», — попытались разъяснить на сайте ведомства.

Как бы то ни было, немецкий кабмин рассчитывает утвердить законопроект до конца года, после чего он отправится в бундестаг, где у него есть все шансы получить поддержку правящей коалиции.