Три страны ЕС выступили против запрета на транспортировку российской нефти

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Греция, Мальта и Кипр выступили против предложения Еврокомиссии запретить перевозку российской нефти, передаёт Bloomberg со ссылкой на дипломатов. Собеседники издания отметили, что, по мнению представителей этих стран, такой шаг только поможет конкурентам Европы.

Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы о запрете на транспортировку нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг просто поможет конкурентам Европы, — говорится в сообщении.

Ранее Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что предложения по отказы от российской нефти вызывают у них беспокойство. По этой причине постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций, включающий эмбарго на импорт российской нефти.

Тем временем, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после отказа от поставок российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из России составят 180 дней. Хабек отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться.