Три страны НАТО создадут коридор для переброски войск в Европе Нидерланды, ФРГ и Польша подписали декларацию о создании военного коридора

Фото: МО США

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора для перемещения войск и армейской техники, сообщила в соцсети Х (Twitter) нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. По ее словам, страны Европы нуждаются в «военном Шенгене» для эффективного перемещения солдат, что сделает Европу сильнее.

Нам нужен «военный Шенген», чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора, — написала она.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024-го с началом «активного наступления РФ на Украине».

В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность военного конфликта с Россией. В этой связи, считает он, Германии нужно вооружаться. По его словам, бригада бундесвера должна быть размещена в странах Балтии.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что западные политики и СМИ продолжают пугать общество угрозой нападения России и возможностью третьей мировой войны для оправдания роста военных расходов. Также, по его словам, «российская угроза» является обоснованием поддержки Украины.