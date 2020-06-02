Три человека заразились коронавирусом за сутки в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/98da6848-a4d7-11ea-ad5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил о распространении коронавируса. За последние сутки на территории государства выявили только три новых случая заражения.

В течение этого периода от COVID-19 не умер ни один человек, передаёт РИА Новости.

Всего на территории страны было зафиксировано 30 874 случая инфицирования, жертвами вируса стали 1657 человек.

Врачи провели 400 793 анализа на коронавирус, 9% из них дали положительный результат.

Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.