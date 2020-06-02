Три человека заразились коронавирусом за сутки в Швейцарии

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил о распространении коронавируса. За последние сутки на территории государства выявили только три новых случая заражения.
В течение этого периода от COVID-19 не умер ни один человек,
Всего на территории страны было зафиксировано 30 874 случая инфицирования, жертвами вируса стали 1657 человек.
Врачи провели 400 793 анализа на коронавирус, 9% из них дали положительный результат.
Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.
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