Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель получила результаты третьего теста на коронавирус нового типа.
Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя всё более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию, — сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ.
Политик работает из дома с 22 марта. Ей пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста канцлера на COVID-19 оказался отрицательным. Повторный анализ также не выявил коронавируса, писал NEWS.ru.