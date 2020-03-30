Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель получила результаты третьего теста на коронавирус нового типа.

Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя всё более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию, — сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ.

Политик работает из дома с 22 марта. Ей пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста канцлера на COVID-19 оказался отрицательным. Повторный анализ также не выявил коронавируса, писал NEWS.ru.

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