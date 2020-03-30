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Несколько граждан Украины, которые вернулись из туристического тура по Индонезии, устроили в Киеве голодовку. Они недовольны размещением на карантин.

По словам изолированных, в гостинице плохие бытовые условия и нет врачей. Также они утверждают, что среди них есть мужчина с температурой. Ежедневно около гостиницы дежурят полицейские, которые следят, чтобы жильцы...