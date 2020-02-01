https://static.news.ru/photo/c83342a4-4500-11ea-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: atom.gov.ua

Зафиксировано отключение третьего энергоблока Ровненской атомной электростанции. Инцидент произошёл в ночь на 1 февраля.

Причины произошедшего в настоящий момент неизвестны, сообщается на сайте компании «Энергоатом». Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности.

Второй и четвёртый энергоблоки продолжают работу, первый закрыт на плановый ремонт. Нарушений правил безопасности не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние прилегающей территории не изменилось.

Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде на атомной электростанции «Пикеринга» включилась аварийная тревога. Сигнализация срабатывает на АЭС, находящейся недалеко от Торонто, в случае какого-либо «инцидента». Сообщается также, что на данный момент никаких защитных действий не требуется.