Трасс заявила, что России никто не угрожает Премьер Британии Лиз Трасс: России никто не угрожает

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает. При этом Лондон сохранит и увеличит военную помощь Украине, отметила она в ходе выступления на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

России никто не угрожает, — сказала британский премьер.

Трасс добавила, что в те минуты, пока она выступает в Нью-Йорке, в Киев из Лондона прибывают новые вооружения. В том числе она упомянула пусковую установку MLRS, которую используют в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет.

Обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian ранее допустил, что Лиз Трасс может привести Великобританию к тому, что страна останется «на обочине».

Ранее стало известно, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Британии, предсказав, что политик со «всеми рассорится и уйдет с позором» со своего поста, как и ее предшественник Борис Джонсон. Он назвал ее «фрик-теткой», которая не разбирается ни в политике, ни в истории, ни в географии.