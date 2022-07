Трасс заявила, что Британия не должна вмешиваться в конфликт на Украине Трасс заявила, что не готова втянуть Британию в конфликт на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не готова к тому, чтобы Лондон открыто вмешивался в конфликт на Украине. Она также отметила, что не считает правильным направлять корабли ВМС Британии в Чёрное море, чтобы они сопровождали суда с зерном, сообщает ТАСС.

Я не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт. Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России, — подчеркнула Трасс.

Министр добавила, что напрямую задействовать британские силы или ресурсы было бы неправильно, поскольку Украина не является членом НАТО.

Ранее стало известно, что британские газеты Financial Times, The Independent и The Times назвали Лиз Трасс явным фаворитом на пост премьер-министра страны в «финальной битве». Это связано с высокой популярностью главы внешнеполитического ведомства среди членов Консервативной партии. Букмекеры также отдали Трасс предпочтение в политической борьбе.