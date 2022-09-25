Трасс призвала не слушать Путина и продолжать вводить санкции против России

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN призвала западные страны игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина. Она также посоветовала продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.

Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину, — сказала Трасс.

Она добавила, что Великобритания собирается действовать таким образом. Трасс выразила уверенность, что такой же настрой есть в Соединенных Штатах.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию РФ.

Он также добавил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.