«Трамп бьет намного больнее»: в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского в США Депутат Дубинский: Трамп стирает имидж Зеленского и лишает влияния

Фото: Yuri Gripas/Pool/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп уничтожает имидж украинского главы Владимира Зеленского, принуждая его к перемирию, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, таким образом хозяин Белого дома намеревается лишить коллегу поддержки, осуществить его обратное превращение «из грязи — в князи».

Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки — Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов, — написал парламентарий.

Ранее политолог Сергей Марков заметил, что Трамп изменился после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане: глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине. Кроме того, американский лидер пригрозил России усилить вторичные санкции.

До этого президент США подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. Он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.

Тем временем Трамп выразил мнение, что требование Украины о возвращении Крыма — нелепая просьба. Таким образом он отреагировал на статью аналитика Питера Бейкера в газете The New York Times, в которой он высказался о необходимости отдать полуостров Киеву. Трамп уверен, что в украинском кризисе виноваты бывшие главы Белого дома Барак Обама и Джо Байден.